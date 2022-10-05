CHP'li Başarır: 'Mersin'de terör örgütüyle iltisaklı tek bir işçi alınmamıştır'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Mersin'de bir tek terör örgütüyle iltisaklı işçi alınmamıştır. Bir tane terörle iltisaklı işçi çalışmamaktadır." dedi.

Başarır, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin Mezitli'de polisevine düzenlenen terör saldırısını lanetledi.

Terör saldırısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mersin'e geldiğini anımsatan Başarır, "Eğer Soylu Mersin'e gelmeseydi, emniyeti, adliyeyi, yargıyı kendi haline bıraksaydı, bu olay çözülmüş ve en sağlıklı bilgileri biz validen, emniyet müdüründen ve başsavcıdan almış olacaktık. Olayı çözmekten öte partimize leke sürmek için Mersin'e gelen bir İçişleri Bakanı, tüm ülkeyi üzmüştür." ifadesini kullandı.

Başarır, Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı'nın tutuklandığını, bu kişinin kayyum atanan Akdeniz Belediyesinde bir yıl başkan yardımcılığı görevinde bulunduğunu söyledi.

Başarır, "Senin tutukladığın o adam, senin atadığın belediye başkanının yardımcılığını yaptı. Mersin'de bir tek terör örgütüyle iltisaklı işçi alınmamıştır. Bir tane terörle iltisaklı işçi çalışmamaktadır." görüşünü savundu.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ise belediyelere işçi alınırken savcılıktan adli sicil kaydı istendiğini, güvenlik soruşturması yapıldığını ifade ederek, "Bu iki kurumun da bağlı olduğu bakanlık, İçişleri ve Adalet Bakanlığı. Eğer teröristler belediyede işe başlatmışsa bunun sorumlusu Sayın Vahap Seçer değil, sizsiniz." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise Mersin'in barış kenti olduğunu, Mersin'de terörle iltisaklı kimsenin bulunmadığını dile getirerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesinde terörle iltisaklı olduğu iddia edilen hiç kimse olamaz. Varsa öyle biri, kesinleşmiş mahkeme kararını getirsinler. Yoksa ben onları müfteri olarak ilan ederim." ifadesini kullandı.