CHP'li Başarır, İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pistinin "yüzde 20 eksik yapıldığını" iddia etti - Haberler

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CHP'li Başarır, İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pistinin "yüzde 20 eksik yapıldığını" iddia etti

AA - Seval Ocak Adıyaman - Politika
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CHP'li Başarır, İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pistinin 'yüzde 20 eksik yapıldığını' iddia etti

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pistinin "yüzde 20 eksik yapıldığını" öne sürdü.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pistinin "yüzde 20 eksik yapıldığını" öne sürdü.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Havalimanı'nı inşa eden ve işletme hakkına sahip olan ortaklık hakkında daha önce dile getirdiği iddialara cevap alamadığını söyledi.

Bu ortaklığın "proje sözleşmesindeki şartları yerine getirmediğini" savunan Başarır, bu konuda soruşturma açılmasını istedi.

İstanbul Havalimanı'nın ihale şartnamesinde yapılan "kod ve koordinat değişikliği dolayısıyla haksız kazanç sağlandığını" iddia eden Başarır, şunları kaydetti:

"DHMİ Yönetim Kurulu, 7 milyar 354 milyon avro revize master planına göre, birinci etap yatırımının 5 milyar 990 milyon avro olduğunu, arada 1 milyar 365 milyon avro olduğunu ve bunun İGA'dan tahsil edilmediğini belirtiyor. Bu tutanağa rağmen Bakan, DHMİ Genel Müdürü, 'Hem pist hem zemin hem proje dört dörtlük yapılmıştır.' diyor. İGA'nın resmi internet sayfasında üçüncü pistin uzunluğu 3 bin 750 metre. Tutanakta, 3 bin 60 metre. İGA, İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pistini yüzde 20 eksik yapmış. Üstelik 1 milyar 200 milyon avroluk kira ödemesi de erteleniyor."

Dönemin DHMİ Genel Müdürü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Başarır, "Bütçeyi bu yüzden yapıyorlar. Herkesi doyurmak zorunda olanlar, 5 şirketi doyuramıyor. Ulaştırma Bakanı ve İçişleri Bakanı bu ülkeye büyük zarar vermiştir." ifadelerini kullandı.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Havalimanı Mersin İGA Politika Haberler

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