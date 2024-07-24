CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır: Hayvan koruma kanunu geri çekilmeden hiçbir yasayla ilgili beyefendilere yol açmayacağız

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, 5 önemli yasa, 3 uluslararası anlaşmanın şu anda mecliste yasama tatilinden önce kanunlaşmayı beklediğini söyleyerek, "Biz, hayvan koruma kanunu geri çekilmeden, geri adım atılmadan hiçbir yasayla ilgili beyefendilere yol açmayacağız, önünü açmayacağız. İç tüzük ve Anayasa'nın bize vermiş olduğu tüm yetkileri kullanacağız" dedi.

CHP'li Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, MHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan 154 kişilik liste içerisinde 63 gazetecinin yer aldığını belirterek, "Bir partinin genel başkanı 154 tane gazeteci, aydın ve siyasetçiyi bir anlamda fişledi. Türkiye'nin en önemli davalarından birine dilekçe vererek ki buradaki 63 gazeteci, ne şüpheli ne tanık sıfatına sokmaksızın ismini verdi. Bu şartlar altında bugünü 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyoruz. Ben, Sayın Bahçeli'ye sormak istiyorum; O verdiğin 154 kişi içerisindeki 63 gazetecinin herhangi birine bu süreçte bir zarar gelirse bunun hesabını verebilecek misin? Çünkü sen onları taraf olmadığı bir davada dilekçe vererek fişledin, hedef gösterdin. Burada milletvekilleri var, grup başkan vekilleri var, gazeteciler var, aydınlar var. İşte bugün özellikle bu fişlemeyi yapan gazetecileri hedef gösteren bir siyasi parti liderini kınıyorum ve tüm kamuoyunu buna tepki vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeyi öngören kanun teklifinin muhalefetin tüm çabasına rağmen TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildiğini kaydeden Başarır, "Bunu Genel Kural'a getirmeyin. Bunu önümüzdeki yasama döneminde tekrar değerlendirelim. Tüm komisyonlar yaz ayında çalışsın. Daha insanca, hayvanların yaşam hakkını koruyan, belediyelerle yerel yönetimlerle, merkezi yönetimin el ele vereceği ve birlikte yürüteceği aşı ve kısırlaştırma kampanyasını nasıl yapacağımızın sınırlarını çizen bir çalışmayı yapalım. Bu yasa toplumun hatta küçük ortağın bile vicdanını ki Devlet Bahçeli'nin bir yasa vicdanını rahatsız ediyorsa bin kez düşüneceksin. Bu kolay olan bir şey değil. Gözden geçirelim. 5 tane önemli yasa, 3 tane uluslararası anlaşma şu anda mecliste yasama tatilinden önce kanunlaşmayı bekliyor. Biz, hayvan koruma kanunu geri çekilmeden, geri adım atılmadan hiçbir yasayla ilgili beyefendilere yol açmayacağız, önünü açmayacağız. İç tüzük ve Anayasa'nın bize vermiş olduğu tüm yetkileri kullanacağız" diye konuştu.

Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında, 'Belediyelerin birikmiş Sosyal Güvenlik Borçları (SGK) tahsil edilecek' açıklamasını değerlendirerek, "Sayın Cumhurbaşkanı, sen bu kadar tahsile meraklıydın da, bu borçlar 1999'dan bugüne kadar geldi. Hala senin döneminden gelen, ertelenen, affı olan borçlar var İstanbul'da. Niye bu yetkiyi kullanmadın da, bugün bu yetkiyi kullanıyorsun? 'İller Bankası'ndan bu parayı keseceğim' diyorsun. Sen bunu yaparak Denizli'yi, Mersin'i, Adana'yı, İstanbul'u, Ankara'yı, Muğla'yı, Kilis'i, Adıyaman'ı cezalandıracaksın. Niye? Beyefendimiz kaybetmiş? Ben buradan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı'nı halkımıza şikayet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.