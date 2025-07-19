CHP'li Başarır, Enerji ve Maden Düzenlemelerini Eleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u eleştirdi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 yıldır milletvekili olduğunu ancak ilk kez sesinin bu kadar zarar gördüğünü anlattı.

Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşan enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanunun canını çok acıttığını söyleyen Başarır, düzenlemeye karşı büyük bir direnç gösterdiklerini belirtti. Başarır, "Söylenecek her şeyi söyledik. Meclis'in kapısında an itibarıyla açlık grevi yapan çiftçilerimiz fenalaşarak hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

Başarır, TBMM Genel Kurulu'nun en son bütçe görüşmelerinde bu kadar kalabalık şekilde toplandığına işaret ederek, "O bütçe görüşmelerinde 86 milyon vatandaşın rızkını tartışıyorduk. Bir de 8 ay sonra bu cumartesi iki şirketin zeytin alanlarını, tarım alanlarını talan etmesi için toplandı." sözlerini sarf etti.