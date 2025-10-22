CHP'li Başarır'dan cinayet davası tepkisi: 'Katiller tekrar çıkacak!'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada çıkan karara yönelik, "Katilleri 31 yaşında tekrar çıkacak. Alabileceği en yüksek cezayı aldı, yasa bu, ama önünün arkasının, bu cinayeti kolaylaştıran birileri varsa bunun açığa çıkması lazım." dedi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yarın Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) boşalacak 1 üyelik için adayların belirleneceğini aktaran Başarır, başvuruda bulunan bazı adaylara yönelik eleştirilerde bulundu.

Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösteren Başarır, Vakıflar Kanunu'nda yapılan değişiklikle KİT'lerin, üniversitelerin, belediye iştiraklerinin ve şirket yönetimindeki vakıfların yönetimlerine el konulacağını öne sürdü.

Başarır, "Yıllardır İstanbul'da halkın hizmetinde olan kültür ve sanat faaliyetleri yürütülen, vakıflara ait, belediyenin yönettiği yerlere el koymak istiyorlar." iddiasında bulundu.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada çıkan karara ilişkin bir soru üzerine Başarır, "Onun katilleri 31 yaşında tekrar çıkacak. Alabileceği en yüksek cezayı aldı, yasa bu, ama önünün arkasının, bu cinayeti kolaylaştıran birileri varsa bunun açığa çıkması lazım. 1700 çocuğumuz son yıllarda cinayet suçuna karışmış, 17 bin çocuk uyuşturucu ticaretinden yargılanıyor, 3 milyon 200 bin evladımız okula gitmiyor." ifadelerini kullandı.