CHP'li Başarır, Bakan Karaismailoğlu'nun seçim kampanyası için Kalyon İnşaat'a ait uçağı kullandığını iddia etti

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun seçim çalışmaları için Kalyon İnşaat'a ait özel uçağı kullandığını iddia etti. Duruma tepki gösteren Başarır, 'Ya siz hiç utanmıyor musunuz? Sizde hiç utanma, ar duygusu yok mu? İhale verdiğin, 85 milyonun rızkını peşkeş çektiğin bir şirketin uçağıyla seçim kampanyası yapıyorsun. Hiç mi sıkılmıyorsun? Az kaldı. 14 Mayıs'ta o kirli uçaklara binip evinize döneceksiniz' dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun seçim çalışmaları için Kalyon İnşaat'a ait bir uçağı kullandığını iddia ederek, "Ya siz hiç utanmıyor musunuz? Sizde hiç utanma, ar duygusu yok mu? İhale verdiğin, 85 milyonun rızkını peşkeş çektiğin bir şirketin uçağıyla seçim kampanyası yapıyorsun. Hiç mi sıkılmıyorsun? Az kaldı. 14 Mayıs'ta o kirli uçaklara binip evinize döneceksiniz" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun seçim çalışmaları için Kalyon İnşaat'a ait özel uçağı kullandığını iddia etti. Duruma tepki gösteren Başarır, şunları söyledi:

"Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, seçim çalışmalarında bir uçak kullanıyor. Merak ettim. Bu özel uçak kimin? Kalyon İnşaat'ın olduğu ortaya çıktı. Beşli çeteden biri bu Kalyon İnşaat. ya siz hiç utanmıyor musunuz? Sizde hiç utanma, ar duygusu yok mu? İhale verdiğin, 85 milyonun rızkını peşkeş çektiğin bir şirketin uçağıyla seçim kampanyası yapıyorsun. Hiç mi sıkılmıyorsun? Ben, sizin adınıza utanıyorum. Bir bakan nasıl kendi bakanlığından ihale verdiği bir şirketin seçimde uçağını kullanır? Az kaldı. 14 Mayıs'ta o kirli uçaklara binip evinize döneceksiniz AKP'nin kirli bakanları."