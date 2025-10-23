CHP'li Başarır: 2026 Bütçesi Zenginlere Yönelik

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 2026 yılı bütçesine ilişkin, "Eğer bir ülkenin bütçesinin yüzde 50'si faizse ve bir grup zengine gidiyorsa konuşulacak çok fazla bir şey yok." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin eleştirilerde bulundu.

Bütçede harcamaların 2 trilyon 741 milyar liralık kısmının faize gideceğine işaret eden Başarır, bütçede 3 trilyon 597 milyar liralık vergi muafiyeti bulunduğunu belirtti.

Bunun 1 trilyonunun şirketlerden alınmadığını aktaran Başarır," Bu muafiyetlerle ilgili asgari ücret, doğal gaz, elektrik ile ilgili alınmayan paralar var. Bu rakamın bir kısmı doğru yere gidiyor, halka gidiyor ama neden bazı şirketlere biz 1 trilyon vergi muafiyeti getiriyoruz?" diye konuştu.

Zenginlerden alınamayan verginin halka yüklendiğini ileri süren Başarır, "Herkes kazandığına göre vergi verse, şirketlere vergi istisnası getirmeseler böyle bir vergi düzeni karşımıza çıkmaz." görüşünü paylaştı.

Bütçedeki giderleri "milletin vicdanına emanet ettiğini" söyleyen Başarır, "Eğer bir ülkenin bütçesinin yüzde 50'si faizse ve bir grup zengine gidiyorsa konuşulacak çok fazla bir şey yok. O yüzden biz bu bütçede halkı ve hakkı savunmaya, emeği savunmaya, ezilenleri savunmaya devam edeceğiz. AKP iktidarını bu bütçe maratonunda zor günler bekliyor. Zor sorular soracağız, direnç göstereceğiz, hepsini sorgulayacağız." ifadesini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü personeline 100 bin lira promosyon ödeneceği hatırlatılan Başarır, emniyet mensuplarının beklentisinin 270 bin lira olduğunu belirterek, kalan 170 bin lirayı devletin ödemesi önerisinde bulundu.