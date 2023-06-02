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TBMM'de bugün yemin edecek Ali Yüksel hakkında bomba iddia: 3 eşi var, vekilliği geçerli sayılmasın

Politika Haberleri

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in "3 eşli" olduğunu öne sürerek "Yüksel, açıkça Medeni Kanunu yok saymakta ve Anayasa'yı çiğnemektedir. Milletvekilliği geçerli olmamalıdır" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Nazlıaka, yeni dönemde Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili olarak TBMM'ye giren Ali Yüksel'in "3 eşli" olduğunu iddia ederek "Milletvekilliği geçerli sayılmasın" çağrısında bulundu.

"VEKİLLİĞİ GEÇERLİ OLMAMALIDIR"

Nazlıaka'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Yeniden Refah Partisi'nin Konya Milletvekili Ali Yüksel yarın Meclis'te yemin edecek. 3 eşli Yüksel, açıkça Medeni Kanunu yok saymakta ve Anayasa'yı çiğnemektedir. Oysaki yemin ederken 'Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma' denilmektedir. Yalan yere yemin etmek suçtur. Milletvekilliği geçerli olmamalıdır."

İşte Nazlıaka'nın o paylaşımı;

CHP'li Aylin Nazlıaka'dan bomba iddia: Üç eşli vekil Meclis'te yemin edecek

Haberler.com - Politika

Aylin Nazlıaka Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Tarık Ziya:

Siz önce eşlerini aldatan chplilerin peşine düşün

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ibrahim eren:

İşiniz gücünüz boş konuşmak. Seçimden ders aldınızmı HAYIR. Böyle devam edin %23 oyunuz sonraki seçimde 15'e düşecek

Cevap Yaz1971Yayından Kaldır
500
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