CHP'li Aykut Kaya'dan Ukrayna'ya Tepki: Domates ve Salatalık Üzerindeki Gümrük Vergisi Artışı Eleştirildi

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı domates ve salatalık için ek gümrük vergisi getirmesini eleştirerek, "Diplomatik yollar sonuna kadar kullanılmalı, ancak baktık olmuyor Türkiye gereğini yerine getirerek, Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen en kritik ürünlere yüksek vergi uygulayarak Ukrayna'yı bu karardan geri adım attırmalıdır." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın geçen yıl Türkiye'den ithal ettiği domates ve salatalık için bir antidamping soruşturması başlattığını söyledi.

Soruşturmanın sadece Türkiye'ye yönelik işletildiğini kaydeden Kaya, şunları kaydetti:

"Domates ve salatalıkta antidamping soruşturmasını ben şahsen ilk kez duyuyorum. Burada bir kasıt, Ukrayna tarafında birilerinin hesabının olduğu çok açık. Bu soruşturmanın sonucunda, temmuz ayında alınan kararla salatalık ve domateste yüzde 10 olan gümrük vergisi bir anda yüzde 35'e çıkarılıyor. Yani bu ne demek? Önceden gümrük vergisi yüzde 10 iken bir tırın Ukrayna'da gümrükleme maliyeti 8 bin dolar civarındayken şu anda 16 bin dolara çıkmış durumda. Yani Antalya'dan ihraç edilen bir domatesin ya da salatalığın kilosuna 80 cent gümrük vergisi geliyor demek."

Ukrayna'ya domates ve salatalık ihracatının yüzde 80'inin Antalya'dan yapıldığının altını çizen Kaya, "Başta Antalya'daki üreticilerimiz olmak üzere tüm üreticilerimiz büyük bir felaketle karşı karşıya. Tarım ve Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı bu konuda bir an önce devreye girmelidir. Türkiye, Ukrayna ile üst düzey diplomatik temaslar kurarak bu karardan geri adım attırmak zorundadır. Diplomatik yollar sonuna kadar kullanılmalı, ancak baktık olmuyor Türkiye gereğini yerine getirerek, Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen en kritik ürünlere yüksek vergi uygulayarak Ukrayna'yı bu karardan geri adım attırmalıdır." diye konuştu.