CHP'li Aykut Kaya: Antalya Çiftçileri Zor Durumda

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya'daki çiftçilerin artan maliyetler ve azalan ihracat nedeniyle zor durumda olduğunu savunarak, çiftçilere destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Antalya'da fide, gübre ve sulama maliyetlerinin geçen yıla göre artmasına rağmen domates, biber ve salatalığın fiyatının düştüğünü söyledi.

Domates ihracatının yüzde 40 azaldığını ileri süren Kaya, "Antalya'da 1990'lı yıllarda iki dönüm serası olan çiftçimiz evini ve arabasını alıyordu ancak bugün borçla ayakta durmaya çalışıyor. Çiftçimiz, ürettiği ürünün yarın ne edeceğini öngöremiyor. Eğer önlem alınmazsa seneye üretim yapacak kimse kalmayacak." dedi.

Kaya, iktidarın Antalya'dan Ukrayna'ya yapılan ihracatın desteklenmesi için çözüm üretmesi ya da yeni pazar bulması gerektiğini sözlerine ekledi.