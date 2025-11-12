Haberler

CHP'li Aykut Kaya: Antalya Çiftçileri Zor Durumda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Milletvekili Aykut Kaya, maliyetlerin artması ve ihracatın düşmesi nedeniyle Antalya'daki çiftçilerin zor durumda olduğunu belirterek, acil destek çağrısında bulundu.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya'daki çiftçilerin artan maliyetler ve azalan ihracat nedeniyle zor durumda olduğunu savunarak, çiftçilere destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Antalya'da fide, gübre ve sulama maliyetlerinin geçen yıla göre artmasına rağmen domates, biber ve salatalığın fiyatının düştüğünü söyledi.

Domates ihracatının yüzde 40 azaldığını ileri süren Kaya, "Antalya'da 1990'lı yıllarda iki dönüm serası olan çiftçimiz evini ve arabasını alıyordu ancak bugün borçla ayakta durmaya çalışıyor. Çiftçimiz, ürettiği ürünün yarın ne edeceğini öngöremiyor. Eğer önlem alınmazsa seneye üretim yapacak kimse kalmayacak." dedi.

Kaya, iktidarın Antalya'dan Ukrayna'ya yapılan ihracatın desteklenmesi için çözüm üretmesi ya da yeni pazar bulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü
Şehit Nuri Özcan'ın babası: En büyük tesellim şehit babası olmam

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: En büyük tesellim...
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.