CHP'li Asu Kaya: Türkiye, OECD Ülkeleri Arasında Kadına Şiddette Birinci!

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Türkiye'nin kadına şiddette yüzde 38 ile OECD ülkeleri arasında birinci olduğunu savundu.

Kaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de son yıllarda kadınlara yönelik şiddet olaylarının arttığını öne süren Kaya, 2025'in ilk 10 ayında 317 kadının katledildiğini, bunların 241'inin kadın cinayeti, 76'sının ise şüpheli ölüm olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kadına şiddette yüzde 38 ile OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını savunan Kaya, şöyle konuştu:

"15-49 yaş aralığında partner şiddeti OECD ortalaması yüzde 23,4 iken ülkemizde bu oran yüzde 32. Yani neredeyse her üç kadından biri en çok güvendiği kişilerden şiddet görüyor. Kız çocuklarının çocuk yaşta evlendirilme oranı Hollanda, İzlanda, Danimarka gibi ülkelerde binde 1 iken, ülkemizde yüzde 4,8. Yani biz, OECD ülkeleri arasında 5. sıradayız."

Hükümetin politikalarını eleştiren Kaya, Türkiye'nin farklı illerinden kadınların yaşadıkları sıkıntıları anlattıkları mektupların içinde bulunduğu siyah zarfları basın mensuplarına gösterdi.