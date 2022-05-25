CHP'li Antmen: "Yargının itibarı yerlerde sürünüyor" - Haberler

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Yargının itibarı yerlerde sürünüyor. Türkiye'de artık davalar doğru dürüst görülmüyor, davalar yıllarca sürüyor, vatandaş yıllarca hakkına kavuşamıyor." dedi.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazılanlardan dolayı soruşturma açılıyor." açıklamasını eleştirdi.

Bozdağ'ın açıklama yaptığı hafta Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla iki lise öğrencisinin okullarında gözaltına alındığını söyleyen Antmen, Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu'na göre 106 bin sosyal medya kullanıcısının başta Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiası olmak üzere çok sayıda suçlama nedeniyle soruşturulduğunu kaydetti.

Yediden yetmişe her yaştan vatandaşın bu suçlamayla karşı karşıya bırakıldığını öne süren Antmen, 2014-2021 arasında 12 bin 881 kişinin Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan mahkum edildiğini belirtti.

AK Parti iktidarından önce ülkenin en güvenilir kurumlarının başında yargının geldiğini ifade eden Antmen, "Şimdi ise yargının itibarı yerlerde sürünüyor. Türkiye'de artık davalar doğru dürüst görülmüyor, davalar yıllarca sürüyor, vatandaş yıllarca hakkına kavuşamıyor." diye konuştu.

Hatay'ın sorunları

Antmen ile birlikte basın toplantısı düzenleyen CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin ve İsmet Tokdemir ise Hatay'ın sorunlarına değindi.

Güzelmansur, Hatay'ın eksik kalan projeleri olduğunu ve şehrin iktidar tarafından "üvey evlat" muamelesi gördüğünü iddia etti.

Tokdemir ise Hatay'da sulama barajı olmadığını söyledi. Çiftçilere yüksek faturalar, ciddi girdiler karşısında destek olmak olmaya çalıştıklarını dile getiren Tokdemir, "Buğdaya 7 liranın altında fiyat verilmemesini istiyoruz ama bunun da ekmek fiyatlarını artırması endişesini taşıyoruz. Onun için iktidarın çiftçiye verilecek 7 lira ve üstü rakamı sübvanse etmesini bekliyoruz." ifadeleini kullandı.

Suzan Şahin de Hatay'ın sanayi kirliği, çevre talanı, deniz dolgusu, yanan alanlarda ağaçlandırma yapılmaması, turizm desteği alamaması gibi sorunlarına değindi.