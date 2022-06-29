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CHP'li Antmen: "Basın kanunu teklifi, sansür kanunudur"

AA - Ertuğrul Subaşı - Politika
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CHP'li Antmen: 'Basın kanunu teklifi, sansür kanunudur'

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle ilgili, "Bu teklif açık ve net baskı kanunu, sansür kanunudur.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle ilgili, "Bu teklif açık ve net baskı kanunu, sansür kanunudur." dedi.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin henüz Genel Kurula gelmediğini ifade ederek, geri çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Teklifin amacının net ve açık olduğunu dile getiren Antmen, "Bu teklif, gazetecilerin ve muhaliflerin sesini kısma, gazeteleri karartma teklifi. Gazeteleri karartmakla kalmayacaklar, gazetecileri ve sosyal medya kullanıcılarını, daha doğrusu tüm vatandaşlara bir baskı unsuru yapacaklar. Bu yetmeyecek, mesajlaşma uygulamalarına müdahale etmeyi amaçlıyorlar. Bu teklif açık ve net baskı kanunu, sansür kanunudur." iddiasında bulundu.

Antmen, teklifle, subjektif ibarelerle hapis cezası getirildiğini, gazetecilerin, iktidarın söylediğini söylemesinin istendiğini savundu.

İktidarın gerçekleri karartmak istediğinin apaçık ortada olduğunu söyleyen Antmen, böyle bir teklifin yasalaşmasının, yaklaşan seçimlerin baskı altında yapılacağının açık göstergesi anlamına geleceğini ileri sürdü.

Bunun sadece basın çalışanlarını değil halkı da etkileyeceğini kaydeden Antmen, teklifin, halkın haber alma hakkına da aykırı olduğunu iddia etti.

AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

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