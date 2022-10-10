CHP'li Altay: Yasanın çıkmaması için elimizden geleni yapacağız

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "CHP olarak bu yasanın TBMM'den çıkmaması için elimizden geleni yapacağız. TBMM İç Tüzüğü'nün bize verdiği hakları ve imkanları kullanacağız" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "CHP olarak bu yasanın TBMM'den çıkmaması için elimizden geleni yapacağız. TBMM İç Tüzüğü'nün bize verdiği hakları ve imkanları kullanacağız" dedi.

CHP'li Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altay, 10 Ekim 2015'te Ankara Tren Garı önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenleri anarak, "Bunu unutmayacağımızı herkesin bilmesi lazım. Bu saldırının önlenememesi noktasında, bir güvenlik ya da kamu görevlisinin kusuru varsa bu da er ya da geç ortaya çıkacak. Herkesin bu konuda içi rahat olsun. Ankara'nın bütün yollarını kapatmışlar. Niye? Bu güvenlik önlemlerini 2015 yılında alsaydınız, 103 barışa, aydınlık bir geleceğe haykıran sesi kaybetmeseydik. Bu anmayı engellemek demokrasiyi bilmemektir" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine, MHP'li Semih Yalçın'ın eleştirisi sorulan Altay, "Erdoğan'dan sonra, MHP'de de 'Bay Kemal' paranoyasının başlamasından son derece memnunuz. Millet masasının, Millet İttifakı'nın en geç 8 ay sonra Türkiye'nin yönetimine geleceğinin korkusu ve paniğiyle yapılmış bir karalamadan ibarettir. Sayın Genel Başkan'ın Amerika gezisinin bütün detayları, İletişim Başkanlığı'nca kamuoyuyla, basınla paylaşılmıştır. Sayın Genel Başkan, sadece Amerika'yla kalmayacak, dünyanın farklı ülkelerine ziyaretler yapacak" dedi.