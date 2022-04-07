CHP'li Altay: Seçim Kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

CHP'li Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün milletvekillerine enflasyonla ilgili 'Avrupa'daki tablo bizden vahim' diye açıklama yaptığını belirterek, "Karşındakiler milletvekili, yasama organı üyesi. Hadi kasabada bir nutuk atarsın, biraz söylersin. O da doğru değil ama. Karşında 300 milletvekili var. Avrupa ülkelerinde enflasyon ortalama yüzde 6. Millet enflasyonun altında inim inim inledi, ezildi. TL itibar ve irtifa kaybetti. Ekonomiyi bilen, namuslu bürokratlarına şu işi 3 ay teslim et" dedi.

Altay, Macaristan'da 6'lı ittifakın seçimi kaybetmesi ve Türkiye'de de 6 partinin yer aldığı Millet İttifakı'nın seçimi kaybedeceği yönündeki açıklamalarla ilgili, "Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin 6'lı masadan çok ürktüğü ve korktuğu bir gerçektir. 6'lı masa Türkiye'nin dikkatini çekmiştir. Türkiye'nin esenliğinin bu masadan çıkacak kararlarla olacağı konusunda toplumda bir mutabakatı görüyoruz. Erdoğan'ın bundan rahatsız olmasını çok doğal karşılıyoruz. Türkiye ile Macaristan'ı birbirine karıştırmaya gerek yok. Macaristan'da mevcut diktatör seçim kazandı diye 'Türkiye'de ben de kazanacağım' diyorsa bu o onun hayalinden ibarettir. Türkiye'de Erdoğan seçimleri kaybetmiştir" dedi.