CHP'li Altay: Mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz (2)

'TALİMATLA VERİLMİŞ KARAR OLARAK GÖRÜYORUZ'

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında da Gezi Parkı eylemleri davasında yargılanan Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini eleştirdi. Altay, "Biz bunu talimatla verilmiş karar olarak görüyoruz. Yargı eliyle muhalefeti sindirmek diktatörlerin son numarasıdır. Beyefendiye muhalefeti ortadan kaldırmak için cop, biber gazı, plastik mermi, tazyikli su yetmiyor; şimdi bu işi yargı eliyle yapmak istiyor. Gezi özgürlük çığlığıdır. Gezi doğa ve çevre sevdasıdır. Gezi adalet feryadıdır. Gezi milyonların haykırışıdır" dedi.

Besti KARALAR/ANKARA, -