CHP'li Altay: Devletin ilk 3 günkü acziyeti kabul edilebilir değil

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Devletin ilk 3 günkü acziyeti kabul edilebilir değildir. Her vebalin de bir bedeli vardır. Ancak ne hükümetten ne yüksek bürokrasiden bedel ödeyeni görmedik" dedi.

CHP'li Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin, "Her zaman çileyi ve sıkıntıyı kadın çekiyor. Fedakarlığı kadın yapıyor. Yaşadığımız depremde de en büyük sıkıntıyı, fedakarlığı kadınlarımız çekiyor, çekmeye devam ediyor. 9 gün deprem bölgesinde kalmış ve tekrar gidecek birisi olarak söyleyeyim ki; orada o çadırlarda şimdi yağmur başlamış, o çamurlar içinde yediği yemeğin kabını ne kadar zor şartlarda temizlediğini görüyorum. Türkiye'de kadın olmak zordu, deprem ile birlikte daha da zor oldu" dedi.

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6'lı masaya dönük sözleriyle ilgili, "Ben yıllardır Tayyip Erdoğan'ın muhalifiyim, kendisine çok laf ettim ama ben Tayyip Bey ile Meclis'te karşılaşırsam yüzüne gözüne bakabiliyorum. Yani yüzüne bakamayacak laf etmedim. Ama Devlet Bey, Tayyip Bey ile ilgili öyle laflar etti ki, şimdi Tayyip Bey'in yüzüne nasıl bakıyor onu merak ediyorum. Bu konuda Türkiye'de en son konuşacak kişi Sayın Bahçeli'dir" ifadelerini kullandı.

Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023