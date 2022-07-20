CHP'li Altay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Danıştay 10. Dairesi'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali talebine tepki göstererek, "Utanç ve ibret verici bir durum. Hukuk adamlarının orta yerdeki Anayasa'nın çiğnenmesine göz yummaları hukukla bağdaştırılamaz, hukukla izah edilemez" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Danıştay 10. Dairesi'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali talebini değerlendiren Altay, "Anayasa ve TBMM İçtüzük hükümleri çok açık iken, bilindiği gibi Cumhurbaşkanı tek imzayla İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekildiğini ilan etti. Bunun açık bir kanunu yok sayma, kanunu çiğneme olduğunu hepimiz biliyoruz. Danıştay'da karşı oy yazan iki üye de bunun hukuk devletinin ihlali sonucunu doğurduğunu, Medeni Kanun'u da çiğnemek olduğunu ve Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtiyor. Bu hukuk tanımazlık, bu Anayasa tanımazlık. Hukuk adamlarının orta yerdeki Anayasa'nın çiğnenmesine göz yummaları hukukla bağdaştırılamaz, hukukla izah edilemez. Ancak, İstanbul Sözleşmesi noktasında Türkiye'de rahatsız olan bütün toplum kesimlerine sesleniyorum. Bu sadece kadınlarla ilgili bir mesele değil, hepimizin meselesi" ifadelerini kaydetti.