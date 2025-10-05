CHP'li Ali Mahir Başarır: 'Çok verimli ve başarılı bir kamp süreci geçirdik'

CHP'nin TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış programında konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, çok verimli ve başarılı bir kamp süreci geçirdiklerini ifade ederek, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin hemen hemen tamamı bu kampta birlik, beraberlik içinde ne kadar güçlü bir grup olduğumuzu Türkiye'ye gösterdi. Yolumuz ve önümüz açık" dedi.

Bolu Abant'ta CHP'nin TBMM Grubu 28. Dönem 3. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı bugün sona erdi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, çok verimli ve başarılı bir kamp süreci geçirdiklerine dikkati çekerek, "Milletvekili arkadaşlarımız konuştu, Genel Başkanımız konuştu. Bugüne dair, geleceğe dair düşüncelerimizi paylaştık" dedi.

"Bütçe görüşmelerinin önemine bir kez daha dikkat çektik"

Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz ki zor bir süreçten geçiyor ülkemiz de, partimiz de. Milletvekili grubumuzla öncelikle bunu paylaştık tabii ki. Türkiye baskı altında, basın baskı altında, sanatçılar baskı altında, tutuklu olan gazeteciler var, siyasetçiler var. Partimiz kurumsal olarak hukuksuz bir yargılamayla baskı altında. İki ay sonra Türkiye'yi ilgilendiren büyük sorunlar yaşadığı ekonomide bütçeyle görüşmelerine başlayacağız. Bir yandan bütçede halkın, ezilenlerin hakkını savunacağız; bir yandan adliyelerde haksız suçlamalara, baskıya karşı bir direnç göstereceğiz, bir yandan meydanlarda olacağız. Aslında seçim kampanyamız 59 mitingde gördüğünüz üzere başlamıştı, devam edecek. Yarın seçim olacak gibi çalışıp hazır olacağız. Bunları konuştuk grupta. Özellikle bütçe. Bütçe görüşmelerinin önemine bir kez daha dikkat çektik"

"Yolumuz ve önümüz açık"

Milletvekillerine teşekkür eden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Yaz tatili yapmadılar. Yazın belde belde, ilçe ilçe, il il Türkiye'yi gezdiler. Aynı zamanda mitinglere katıldılar, komisyon toplantılarında oldular ve bugün de özel mazeretleri dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin hemen hemen tamamı bu kampta birlik, beraberlik içinde ne kadar güçlü bir grup olduğumuzu Türkiye'ye gösterdi. Yolumuz ve önümüz açık" diye konuştu.

"En ağır eleştiriye evet, başımızın tacı ama iftiraya hayır"

Konuşmasının ardından Başarır, gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Milletvekillerinin konuşmalarında eleştirilerin ağırlıkta olup olmadığı" sorusuna Başarır, şu yanıtı verdi:

"Birçok arkadaşımız söz aldı. Uzun uzun konuştu. Eleştiriden daha çok öneriler vardı. Geleceğe dair öneriler vardı. Seçim bölgesindeki vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın istekleri, durumu konuşuldu. Yapmamız gerekenlerle ilgili fikirler ortaya koyuldu. Bir eleştiri falan yoktu tabii ki. Basında tabii ki çıkabiliyor bazen olmadık haberler. Buna alışmak istemiyoruz. Benim ricam, ne olur gördüğünüzü, emin olduğunuzu yazıp söylerseniz çok mutlu oluruz. Çıkıp televizyonda olmayan bir şeyi olmuş gibi gösterdikleri zaman hem muhatabı olan arkadaşımız hem partimiz hem de basın zor durumda kalıyor. Yani gerçek haberle ilgili eleştiriyle hiçbir sıkıntımız yok. En ağır eleştiriye evet, başımızın tacı ama iftiraya hayır. İki şeyden kurtulmamız lazım. Bir, sosyal medyadaki trol ağlarından, biz de çok şikayetçiyiz. İki, dünya görüşü ne olursa olsun olmayan bir şeyi olmuş gibi yazarak algı oluşturmaktan kurtulmamız lazım. Gerçek eleştiriler, ağır eleştiriler olmalı. Buna biz katlanmalıyız ama iftiralar gerçekten bizi rahatsız ediyor. Burada çok güzel bir kamp geçti. Çok önemli öneriler geldi. Genel Başkanımız hepsini not aldı. Hepsiyle ilgili düşüncelerini söyledi. Hem kampın açılışında hem de kampın kapanışında tek tek bunlarla ilgili notları aldı. Bunları Merkez Yürütme Kurulu'nda değerlendireceğiz. Belki parti programına son şeklini verirken bunları da göz önünde bulunduracaktır."

"Yarın seçim olsa Türkiye'deki birinci, kazanan parti Cumhuriyet Halk Partisi"

Bir gazetecinin, geçen yılki bütçe görüşmelerinde yaşanan protestoları hatırlatarak bu yılki plan ve bütçe toplantılarında nasıl bir tavır sergileneceğini sorması üzerine ise Başarır, "Önümüzdeki ay bütçe komisyona gelecek. Neyin ne olduğunu göreceğiz. Biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti bütçesi aslında 86 milyonun rızkı, hepimizin. Cumhurbaşkanı'nın da, bizlerin de, bu ülkedeki bir polisin, çiftçinin de rızkı. Bunun neye nasıl dağıtılacağını göreceğiz ama şunu söyleyebilirim, bu bütçede yine gerçekleri konuşacağız ama bir şeyi daha yapacağız. Her eleştirdiğimiz konuda; faiz, garantili projeler, emeklinin, işçinin maaşı, önerilerimizi de ortaya koyacağız zaman elverdiği sürece. Hem eleştiri, ağır eleştiri ama aynı zamanda önerileriyle 86 milyonla paylaşacağız. Çünkü biz son seçimlerdeki birinci partiyiz, anketlerdeki birinci partiyiz. Yarın seçim olsa Türkiye'deki birinci, kazanan parti Cumhuriyet Halk Partisi. O yüzden projelerimizi, hedeflerimizi, önerilerimizi, çözümleri de halkımızla paylaşacağız" ifadelerini kullandı. - BOLU