CHP'li Ali Karaoba mazbatasını aldı

CHP Uşak milletvekili seçilen Ali Karaoba, mazbatasını alarak görevine başladı. Karaoba, CHP ve Millet İttifakı için mücadele edenlere teşekkür etti ve halkın takdirinin en doğru olduğunu belirtti.

CHP'den Uşak milletvekili seçilen Ali Karaoba, mazbatasını aldı.

Ali Karaoba, CHP Uşak İl Başkanı Koray Akgün, partililer ve ailesiyle Uşak Adliyesi'ne geldi.

Burada İl Seçim Kurulu Başkanı İsmail Deniz'den mazbatasını alan Karaoba, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP ve Millet İttifakı için mücadele edenlere teşekkür etti.

Zorlu bir seçim sürecini geride bıraktıklarını kaydeden Karaoba, "Halkımızın verdiği kararın her zaman başımızın üzerinde yeri var. Halkın takdiri en doğrudur. Biz mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Tüm Uşak halkının vekili olacağını vurgulayan Karaoba, "Her zaman yanınızda olacağım. Desteğinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Uşaklıyız." ifadelerini kullandı.