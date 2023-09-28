CHP'li Ali Gökçek, askeri arazilerin akıbetini sordu

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal sürecinde kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kapatılan askeri okul ve askeri birliklere ait arazilerin akıbetini sordu. Milli Savunma Bakanlığı, 'devlet sırrı' gerekçesiyle soruyu yanıtsız bıraktı. Gökçek, "Askeri arazilerin rant hedefiyle birer birer imara açıldığı gerçeğini kamuoyuna itiraf etmek istemeyen AKP, 'devlet sırrı' bahanesinin arkasına gizlenerek gerçekleri örtbas etmeye çalışıyor. İstanbulluların gözü önünde askeri alanlara, arazilere rezidanslar, toplu konutlar dikilirken AKP neyi saklamaya çalışıyor" diye tepki gösterdi.

Ali Gökçek, CİMER'e kapatılan askeri okulların ve askeri birlik arazilerinin mevcut durumunu sordu. CİMER aracılığı ile Gökçek'e Milli Savunma Bakanlığı, "devlet sırrı" olduğu gerekçesiyle yanıt vermedi. Gökçek'in konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği yanıt şöyle:

"15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sonrasında ülke genelinde kapatılan veya taşınan askeri okulların ve askeri birliklerin tam listesi, bu yerlerin güncel durumu, varsa imara açılanlar, özel mülkiyete geçenler ile özellikle İstanbul ilinin deprem bölgesi olması nedeniyle askeri alanların rant hedefli imara açılması yerine deprem toplanma alanı olarak tahsis edilmesi yönündeki düzenleme yapılmasının düşünülüp düşünülmediği hususu ilgi ile sorulmuştur. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 'Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler' başlıklı 16'ncı maddesinde 'Açıklanması halinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır."

Bakanlığın yanıtını değerlendiren Gökçek, özellikle İstanbul'da askeri okulların ve kışlaların birer birer imara açılarak ranta dönüştürüldüğünü belirterek, "Dönemin Başbakan'ı Binali Yıldırım, kapatılan askeri tesislerin yerine 'Piknik alanı ve güzel mekanlar yapılacak' açıklamasında bulunmuş, geçmiş Çevre ve Şehircilik Bakanlarından Mehmet Özhaseki ise 'Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var, hepsi yeşil alan olacak. O konuda kimsede ters bir düşünce yok' derken Murat Kurum ise 'Hiçbir zaman askeri arazileri biz rant olarak görmedik' demişti. Ancak aradan geçen süre zarfında İstanbul başta olmak üzere, ülke genelinde askeri arazilerin yeşil alan ya da sosyal proje amacının dışında rant üretme amaçlı kullanıldığı görülmektedir" dedi.

Gökçek, "İstanbul'daki askeri kışlalar 'yeşil alan olacak' denilmesine karşın konut projelerine açıldı, Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Çekmeköy'deki kışlaların arazilerinde birer birer lüks konutlar yükselmeye başladı. Hal böyle iken, Milli Savunma Bakanlığı'nın İstanbulluların gözü önünde yaşanan bu durumu 'devlet sırrı' diyerek örtbas etme çabası kabul edilebilir değildir" eleştirisini yaptı.