CHP'li Akın'dan Atatürk Havalimanı açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "İşler durumda olan Atatürk Havalimanı'nın yıkılması, ülkemizdeki en önemli ulaşım tesislerinden birinin tamamen yok olması anlamına gelecektir." ifadesini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, 3 yıldır tarifeli seferlerin durdurulduğu Atatürk Havalimanı'nın yıkılması için pazarlık usulüyle yapılan ihaleye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarının pandemiyi bahane ederek alternatif pek çok yer bulunmasına karşın Atatürk Havalimanı'ndaki pistin üzerine hastane yapması büyük bir zarara neden olurken, kamuoyuna yansıyan haberlere göre havalimanının tamamen yıkılması için ihale yapıldığı ortaya çıktı. İşler durumda olan Atatürk Havalimanı'nın yıkılması, ülkemizdeki en önemli ulaşım tesislerinden birinin tamamen yok olması anlamına gelecektir. Atatürk Havalimanı'nın hiçbir sebep yokken tamamen siyasi bir tercihle yıkılması kamuya büyük bir zarar oluşturacaktır."