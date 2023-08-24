CHP'li Akay, en düşük emekli aylığının en az asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, en düşük emekli aylığının en az asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep etti.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, en düşük emekli aylığının en az asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep etti.

Akay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini söyledi.

Yeni düzenlemeyle bu hesapların maliyetinin bankaların sırtına yüklenmeye çalışıldığını savunan Akay, "KKM hesapları için 'Devletin kasasından bir kuruş çıkmayacak.' denilmişti ama bugüne kadar ödediğimiz tutar 717 milyar lira. Bu, sadece bankaların ve halkın sorunu mu? Zaten bankaların tahsili geçmiş alacaklara ilişkin sorunu var ve halka yeterince kredi kullandıramıyorlar." diye konuştu.

CHP'li Akay, Merkez Bankasının KKM hesaplarına ilişkin son düzenlemesinin piyasalar kapandıktan sonra açıklandığını belirterek, "Bu bilgi içerden sızdırıldığı için yurt dışı fonlar hisseleri sattı ve ciddi bir vurgun yaptılar. Yerli ve küçük borsa yatırımcısı ise büyük zarar etti. Piyasalar kapalıyken bu bilgiyi kim sızdırdı? Devletimizi kim zarara uğrattı? Neden hala soruşturma açılmadı? Neden borsada haksız kazanç elde edenler açıklanmıyor?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylıklarına ilişkin açıklamasına da değinen Akay, "Ocak ayını beklemeden bir an önce emeklilerimize zam yapın. En düşük emekli aylığını en az asgari ücret seviyesine çıkarın." ifadesini kullandı.