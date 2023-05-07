CHP'li Ahmet Akın: İktidar Rusya'dan alınan doğalgazın borcunu seçim dönemini finanse etmek için mi erteledi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, kış döneminde kullanılan ve Rusya'dan ithal edilen doğalgazın borcunun tam da seçim döneminde ertelenmiş olmasına tepki gösterdi. Akın, vatandaştan alınan tutarın ne yapıldığının açıklanması gerektiğini belirterek, Aile Destekleri Sigortası kapsamında bundan sonra kış aylarında bütün ihtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı doğalgazı tamamen ücretsiz hale getireceklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Mevcut iktidar Rusya'dan alınan doğalgazın borcunu erteleyerek, bu durumu seçim dönemini finanse etmek için mi kullandı? Biz enerjiyi temel bir hak olarak görüyoruz. Aile Destekleri Sigortası kapsamında bundan sonra kış aylarında bütün ihtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı doğalgazı tamamen ücretsiz hale getireceğiz. İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa soğukta girmeyecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, kış döneminde kullanılan ve Rusya'dan ithal edilen doğalgazın borcunun tam da seçim döneminde ertelenmiş olmasına tepki gösterdi. Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı seçime sayılı günler kala aylardır dile getirdiğimiz konuyu sonunda kabul etti. Rusya'dan ithal edilen doğalgaz borcunun kış döneminde ertelendiğini soru önergesiyle sorduk yanıt vermediler. Genel Kurul'da dile getirdik, sustular. Şimdi itiraf etmek zorunda kaldılar. Borç erteleme uygulamasının sıradan bir uygulama gibi göstermek istiyorlar. Ama bu öyle bir şey değil. BOTAŞ'ın tarihinde bunun bir örneği daha yok.

"VATANDAŞTAN ALINAN TUTARININ NE YAPILDIĞI AÇIKLANMALI"

Kış döneminde vatandaşlarımız doğalgaz borçlarını tıkır tıkır öderken, iktidarın sessiz sedasız Rusya'ya olan doğalgaz borcunu ertelemesi pek çok soru işaretine de neden oldu. Vatandaş kışın bu pahalılıkta borcunu ödedi. Öncelikle vatandaştan alınan tutarının ne yapıldığı açıklanmalı.

"ERTELENEN DOĞALGAZ BORCUNUN TUTARI TAM OLARAK NE KADAR"

Vatandaştan tahsil edilen fatura tutarı ne kadar? Bu parayı nerede kullandınız? Borç erteleme tam olarak hangi dönemdeki tüketimi kapsıyor? Temmuz 2022- Mart 2023 tarihleri dışında başka ertelenen borç var mı? Ertelenen borç tutarı tam olarak ne kadar?

"İKTİDAR SEÇİMİ FİNANSE ETMEK İÇİN Mİ KULLANDI"

Mevcut iktidar Rusya'dan alınan doğalgazın borcunu erteleyerek, bu durumu seçim dönemini finanse etmek için mi kullandı? Biz enerjiyi temel bir hak olarak görüyoruz. Aile Destekleri Sigortası kapsamında bundan sonra kış aylarında bütün ihtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı doğalgazı tamamen ücretsiz hale getireceğiz. İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa soğukta girmeyecek."