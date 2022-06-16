CHP'li Ağbaba'ya, Erdoğan'a sözleri nedeniyle tazminat kararı CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veli Ağbaba'ya, 29 Ekim 2021'de Çorum CHP İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada kendisiyle ilgili kullandığı sözler nedeniyle manevi tazminat davası açtı. Ankara 4'üncü Hukuk Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu Ağbaba'nın, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Demirören Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan Veli Ağbaba Politika Haberler

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