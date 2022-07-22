Veli Ağbaba: 'Her 100 İşçinin 85'inin Sendika Üyeliği Bulunmamaktadır. Bakanlığın Görevi Şikayet Etmek Değil Mevzuatı Değiştirmektir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücretle ilgili "Bunu yukarıya çekmek sanayi toplumu içinde ancak örgütlülükle ve sendikal özgürlüklerin kullanımıyla ilgilidir" açıklamasını eleştirdi. Ağbaba, "Ne yazık ki her 100 işçinin 85'inin sendika üyeliği bulunmamaktadır. Çalışma Bakanlığı'nın görevi bu durum hakkında şikayette bulunmak değil sendikal örgütlenmenin önünde engel teşkil eden ve kısıtlayan yasal mevzuatları değiştirmektir" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sendika ve toplu sözleşme istatistikleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde katıldığı törende asgari ücretle ilgili yaptığı "Bunu yukarıya çekmek sanayi toplumu içinde ancak örgütlülükle ve sendikal özgürlüklerin kullanımıyla ilgilidir" açıklamasını eleştiren Ağbaba, şunları kaydetti:

"13,7 MİLYON İŞÇİ SENDİKA ÜYESİ DEĞİL: Temmuz 2022 sendika istatistiklerine göre; Türkiye'de 15 milyon 987 bin işçinin 2 milyon 280 bini sendika üyesidir. Bir başka deyişle işçilerin 13 milyon 707 bini herhangi bir sendikaya üye değildir. Sendikalaşma ve toplu sözleşme oranının düşüklüğü, Türkiye'nin bir asgari ücretliler toplumuna dönüşmesine neden olmaktadır.

SENDİKA ÜYELİĞİNDEKİ 6 AYLIK ARTIŞ SADECE 91 BİN KİŞİDİR: Türkiye'de çalışan işçi sayısındaki artış ile sendika üyesi olan işçi sayısındaki artış arasındaki fark dikkat çekicidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre; Ocak 2022'den Temmuz 2022'ye kadar geçen sürede çalışan işçi sayısındaki artış 693 bin kişi iken sendika üyeliğindeki 6 aylık artış sadece 91 bin kişidir.

158 SENDİKA TOPLU SÖZLEŞME YAPABİLME HAKKINDAN MAHRUM: Sendikaların önüne konulan 'iş kolunda yüzde 1'lik örgütlenme baraj şartı' sendikaların ve işçilerin örgütlenmesinin önündeki en büyük engeldir. Temmuz ayı sendika istatistiklerine göre toplam 218 işçi sendikasının sadece 60'ının toplu sözleşme yapma yetkisi bulunmaktadır. 158 işçi sendikası yüzde 1'lik örgütlenme baraj şartını yerine getiremediği için toplu sözleşme yapabilme yetkisi yoktur. Toplu sözleşme yapabilme önündeki yasal engeller, işçilerin sendika üyesi olsalar dahi daha düşük ücretlerle çalışmasına neden olmaktadır. Yüzde 1 baraj şartı kaldırılmalı, sendikaların özgür ve bağımsız toplum sözleşme hakkı güvence altına alınmalıdır.

ÇALIŞMA BAKANININ GÖREVİ ŞİKAYET ETMEK DEĞİLDİR: Çalışma Bakanı sendikal örgütlülüğün istenilen seviyede olmamasından yakınmaktadır. Çalışma Bakanlığı'nın görevi bu durum hakkında şikayette bulunmak değil sendikal örgütlenmenin önünde engel teşkil eden ve kısıtlayan yasal mevzuatları değiştirmektir. Sendikal örgütlenmenin baskı ve zor yoluyla engellediği iş yerlerinde gerekli yaptırımları uygulamaktır.

SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜNDEKİ YASAL TÜM ENGELLER KALDIRILMALIDIR: Mevcut sendikalar yasasında yer alan kısıtlayıcı hükümler değiştirilmediği sürece, sendika hakkı sadece anayasa da yazılı bir hak olarak kalacak, lakin işçiler bu hakka hiçbir zaman tam olarak erişemeyecektir. Mevcut sendikalar yasası bir an evvel değiştirilmeli ve sendikal örgütlenmenin önündeki yasal tüm engeller kaldırılmalıdır."

ANKA / Politika