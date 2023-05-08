CHP'li Ağbaba Malatya'da konteynerde görev yapan basın mensuplarını ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da deprem sonrasında konteynerde faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ağbaba, beraberindeki Millet İttifakı partilerinin temsilcileriyle Kongre ve Kültür Merkezi alanında konuşlandırılan konteynerlerde görev yapan basın mensuplarını ziyaretinde gündemi değerlendirdi. Ağbaba, "Geçmiş olsun ziyaretleri, çadır ve konteyner kent ziyaretlerimizle seçim çalışmalarına devam ediyoruz. Görevimiz gereği Malatya'nın sorunlarını, çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Malatya'da yaşanan depremleri Türkiye görmeye başladı." dedi.

Ağbaba, kentte hasar tespit çalışmasına yeniden başlandığını anlatarak, "Birkaç kez hasar tespiti yapıldı ve vatandaşta müthiş kafa karışıklığı var. Önce 'ağır hasarlı' ya da 'orta hasarlı' deniliyor, az hasarlıya çevriliyor. Belirsizliklerle karşı karşıyayız. Bunun mutlaka düzene girmesi gerekiyor. Sonuçta orada yaşayan insanların canı siyasetin üstünde konu edilmesi gerekiyor. Durum, gerçek neyse ona göre tespit yapılmalı." diye konuştu.

Veli Ağbaba, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu atılan taşların İmamoğlu'na değil Türkiye demokrasisine, 150 yıllık demokrasi kültürümüze ve deneyimimize atılan taşlar olduğunu biliyoruz. Bir savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz. Biz sakinliğimizi korumaya devam edeceğiz. Oy verenin de vermeyenin de kardeşimiz olduğunu ifade edeceğiz."