CHP'li Ağbaba ile Böke, seyyar satıcılarla bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İzmir'de seyyar satıcıların sorunlarını dinledi.

Ağbaba ile Böke, beraberlerindeki bazı milletvekilleriyle Konak Meydanı'nda seyyar satıcılarla buluştu.

Veli Ağbaba, burada gazetecilere, vatandaşın sorunlarını dinlemek adına her yere gittiklerini, iktidara da Türkiye'nin gerçeklerini görmeleri adına bunu önerdiklerini söyledi.

Türkiye'de seyyar satıcıların kayıt dışı çalıştığını dile getiren Ağbaba, "Bu insanların devlete yükü yok. Kışın soğukta, yazın sıcakta evlerine ekmek götürmeye çalışıyorlar. O nedenle bu insanların sorunlarını çözmemiz, kayıt altına almamız gerekiyor." dedi.

Ağbaba, kağıt toplayıcıların da sorunlarını çözeceklerini kaydederek, "Burada sözümüz söz, sözümüz Kemal Kılıçdaroğlu sözü." ifadelerini kullandı.

Selin Sayek Böke ise Türkiye'nin sorunlarının ortak akılla çözülebileceğini, bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Seyyar satıcılar ise ülke ekonomisine katkı sunmalarına rağmen birçok sorunla karşılaştıklarını ve sorunlarına çözüm bulunmasını istediklerini vurguladı.