CHP'li Ağbaba: Bütün memur maaşlarını 22 bin lira civarında eşitlemek mi hükümetin amacı?

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Hükümet en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını açıkladı. Yani şu anda 12-13 bin TL alan memur 22 bin TL alacak ama gerisiyle ilgili bir netlik yok, açıklama yok. Örneğin; 20 bin lira maaş alan memur ne kadar alacak? 22 bin lira maaş alan memur ne kadar alacak? Şef ne kadar alacak, müdür ne kadar alacak? Bu belirsizliğin mutlaka giderilmesi gerekiyor. İster istemez akla bir soru geliyor; acaba bütün memur maaşlarını 22 bin civarında eşitlemek mi hükümetin amacı? Açıklanan asgari ücrette asgari ücret 11 bin 402 TL açıklandı. En düşük memur maaşının 22 bin TL olduğunu düşünürsek kimse özel sektörde çalışmaz. Herkes kamuya girmek için daha büyük uğraşlar verir" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, memur maaşları ve yeni asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Ağbaba, şunları söyledi:

"BÜTÜN MEMUR MAAŞLARINI 22 BİN CİVARINDA EŞİTLEMEK Mİ HÜKÜMETİN AMACI?"

"Hükümet en düşük memur maaşını 22 bin TL olacağını açıkladı. Yani şu anda 12-13 bin TL alan memur 22 bin TL alacak ama gerisiyle ilgili bir netlik yok, açıklama yok. Örneğin; 20 bin lira maaş alan memur ne kadar alacak? 22 bin lira maaş alan memur ne kadar alacak? Şef ne kadar alacak, müdür ne kadar alacak? Bununla ilgili büyük bir belirsizlik var. Bu belirsizliğin mutlaka giderilmesi gerekiyor. İster istemez akla bir soru geliyor; acaba bütün memur maaşlarını 22 bin civarında eşitlemek mi hükümetin amacı? Mutlaka bu belirsizliğin giderilmesi lazım. Ayrıca devlette kamuda en önemli şey; kamu bürokrasisi, kamudaki liyakat ve kademe derecesi çok önemli. Eğer kamuda dereceye bakmıyorsanız bu kamudaki iş barışını da bozar. Müdürle yeni giren memurun aynı maaş alması doğru olmayacaktır. Yine burada eğer yapılacaksa aynı oranda şeflere, müdürlere ya da 5-10-15 yıllık memurlara da aynı oranda zam yapılmalı. Sadece enflasyon farkıyla yapılacak zam tamamen iş barışını bozacaktır. Mutlaka buna dikkat edilmesi lazım.

"ASGARİ ÜCRETLE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI ARASINDA BÜYÜK BİR ORANTISIZLIK VAR"

Artık kimse özel sektörde çalışmayacak. Asgari ücret 11 bin 402 TL açıklandı. En düşük memur maaşının 22 bin TL olduğunu düşünürsek kimse özel sektörde çalışmaz. Herkes kamuya girmek için daha büyük uğraşlar verir. Büyük orantısızlık var. Asgari ücretle en düşük memur maaşı arasında büyük bir orantısızlık var. Tabii ki en düşük memur maaşı 22 bin TL olmalı ama hem asgari ücretlinin, özel sektörde çalışan işçilerin, kamuda çalışan işçilerin de maaşları bu yönde ayarlanmalı ve mutlaka iş barışının bozulmaması için kamuda, aynı oranda şeflere, müdürlere ve daha fazla çalışmış yani meslekte 10-15 yıl çalışmış memurlara da daha fazla zam verilmelidir."