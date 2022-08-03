CHP'li Ağbaba, akaryakıt istasyonları mühürlenen iş yeri sahipleriyle basın açıklaması yaptı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bugün 4 bin istasyonun kapanması ve 120 bin kişinin işsiz kalması riskiyle karşı karşıya kalan petrol istasyonu sahipleri mağdur durumda." dedi.

Ağbaba, akaryakıt istasyonu mühürlenen petrol istasyonu sahipleri ile CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Petrol istasyonu sahiplerinin, "dağıtım şirketlerinin düzenlediği sahte faturalar nedeniyle kendilerine ceza kesildiğini" söylediğini aktaran Ağbaba, Türkiye'nin farklı illerinden gelen iş yeri sahiplerinin, haklarını aramak için 48 gündür EPDK önünde olduğunu anlattı.

Akaryakıt istasyonlarına lisanslarını Gelir İdaresi Başkanlığının verdiğine, denetimi ise EPDK'nın yaptığına işaret eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"Faturanın sahte olmasının cezası neden iş yeri sahiplerine ve onların çalışanlarına kesiliyor. Bugün 4 bin istasyonun kapanması ve 120 bin kişinin işsiz kalması riskiyle karşı karşıya kalan petrol istasyonu sahipleri mağdur durumda. Mahkeme sonucu beklenmeden kesilen bu ceza 120 bin insanımızı işsizlikle karşı karşıya bırakıyor. Dağıtım şirketlerinin borçları ya da onların yaptığı usulsüzlüğün faturası benzin istasyon sahiplerine kesiliyor. EPDK'nin lisans verdiği dağıtım şirketlerinin kestiği faturaların sahte olması nedeniyle EPDK ve Gelir İdaresi Başkanlığı petrol istasyonlarına ceza kesiyor.

Bu istasyon sahipleri, kendilerine kesilen faturanın gerçek olup olmadığını anlayamaz, bu iş yeri sahipleri birer denetmen değil. Paralarını gönderip, yakıtlarını alıp sonra da onu halka satan insanlar. Bu dağıtım firmalarına lisans veren, EPDK'nın kendisi. Faturayı kestiren Gelir İdaresinin kendisi. İş yeri başına 3-4 milyon lira civarında para cezası kesiliyor ve üstüne de iş yerleri mühürleniyor. İstasyonlar mühürlüyken iş yeri sahipleri bu parayı nasıl ödeyebilir."

Bazı iş yeri sahipleri de mağduriyetlerini aktardı.

Ağbaba, CHP olarak haksız yere mühürlenen akaryakıt istasyonları konusunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.