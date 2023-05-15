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CHP'li Adıgüzel genel başkan yardımcılığı görevinden ayrıldığını açıkladı Açıklaması

CHP'li Adıgüzel genel başkan yardımcılığı görevinden ayrıldığını açıkladı Açıklaması

Politika Haberleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, partide 2018'den beri sürdürdüğü görevinden ayrıldığını bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, partide 2018'den beri sürdürdüğü görevinden ayrıldığını bildirdi.

Adıgüzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"13. cumhurbaşkanı adayımız ve birlikte yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürmekte olduğum, Cumhuriyet Halk Partisi bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevimden, kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum."

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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