CHP'li 4 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılacak
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da aralarında bulunduğu 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, TBMM'ye gönderildi.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da aralarında bulunduğu 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, TBMM'ye gönderildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri nedeniyle hakkında fezleke hazırlanan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile YSP Muş Milletvekili Sezai Temelli, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'a ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'e ulaştı. Dosyalar, TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika