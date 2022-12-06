CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekilleri Ankara'da bir araya geldi

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partili 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekilleri Ankara'da bir araya geldi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay Büyükşehir belediyelerinin AK Parti grup başkanvekilleri AK Parti Genel Merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda okunan ortak metin öncesi açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, gerçekleri ifade etmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Bu organizasyonlarda özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin zaman zaman bir araya gelerek sürekli bir acziyet deklarasyonları yayınlamaları sebebiyle ve açıklamalarında da aslında bir şeyler yapmak istediklerini fakat engellendiklerini ifade ederek, sürekli bir acziyet deklarasyonuyla dört yıla yakın bir süreyi geride bırakan büyükşehir belediyelerinin söylemiş olduklarını yalan rüzgarlarına karşı her ay bir şehrimizde bu hakikatleri ifade etmeye çalışıyoruz. İzmir, Adana ve Tekirdağ'dan sonra bugün de Ankara'dayız" diye konuştu.

"Hepimiz iyi biliriz ki ateş suyla, yalan da hakikatle kapanır"

Belediyecilikte dört yılın çok kıymetli bir zaman dilimi olduğuna vurgu yapan Göksu, "Yeni seçilen bir belediye başkanı için 1. yıl planlama, proje yapma dönemi diyebilirsiniz. Ama geriye kalan üç yıla yakın dönem artık projelerin ve gerçeklerin hayat bulduğu ve seçimde vadettiklerinizin karşılık bulduğu bir dönemi içerir. 11 büyükşehir belediyesi kamuoyuna kendi projeleri ile çıkıp kendi projelerini tartıştıramadıkları için kendilerini bir algı operasyonuyla ve beceriksizliklerini de bir yalan rüzgarıyla kapatmak istiyorlar. Çünkü şehirlerine söyleyecekleri, vadettikleriyle ilgili bir cümle olmadığı için başka bir bahanenin arkasına sığınarak kendi gerçeklerini yalan rüzgarıyla ve kendi hakikatlerini de algıyla kapatmak istiyorlar. Hepimiz iyi biliriz ki ateş suyla, yalan da hakikatle kapanır. Biz de bu hakikatleri ifade edeceğiz ve etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.