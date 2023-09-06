CHP, kuruluşunun 100. yılı için video yayınladı
CHP, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle X (Twitter) hesabından bir video yayınladı. Video, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan CHP'nin geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla Ata'mızın gözünden bakışını anlatıyor.
CHP, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle "Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla Ata'mızın gözünden bakıyoruz" notuyla X (Twitter) hesabından bir video yayınladı.
CHP, 9 Eylül 2023 günü kuruluşunun 100. yılını kutlayacak. CHP, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle X (Twitter) hesabından bugün bir video yayınladı. Video; " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi 100 yaşında! Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla Ata'mızın gözünden bakıyoruz. Cumhuriyetin yüzü" notuyla paylaşıldı.
Kaynak: ANKA / Politika