CHP kurultayının iptali davası 24 Ekim'e ertelendi

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme, duruşmayı 24 Ekim'e erteledi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatıldı. Öte yandan, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtı. Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi. Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki 4'üncü duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, İstanbul 72'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaliyle ilgili dava dosyasının gönderilmesi için yazı yazıldığını, davalı vekillerin ise dava konusuyla ilgili bilirkişilerce hazırladığı hukuki görüşlerini dosyaya sunduğunu bildirdi.

'DAVALILARIN YARGI YOLUNA İTİRAZI MUTEBER DEĞİL'

Duruşmada söz alan davacılardan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, "Öncelikle davalı tarafın öne sürmüş olduğu yargı yoluna itirazın yerinde olmadığı, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla ortaya çıkmıştır. Yüksek Seçim Kurulu kararında, siyasi partilerin karar organlarının seçimi ile ilgili kendi görev alanının sandık başı olduğunu hükme bağlamıştır. Sandık başını aşan uyuşmazlıklarla ilgili hukuk ihtilaflarının adli yargı alanına girdiğini hüküm altına almıştır. Dolayısıyla davalı tarafın görev ve yargı yoluna yönelik itirazı muteber değildir. Her şeyden evvel davamız kamu düzenine aykırılık kısıtı olmakla her zaman ileri sürülebileceği hukukun en temel ilkesidir. Nitekim huzurdaki davanın çözümü bakımından işlevsel olan Türk Medeni Kanunu'nun 83'üncü maddesinin 3'üncü fıkrası da bu hakikati hüküm altına almıştır. Söz konusu madde, tüzel kişilerin genel kurul kararlarının iptaline ilişkin dava açma süresini hükme aldıktan sonra, 3'üncü fıkrasında genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlan hükmünde saklı olduğunu belirterek, süresiz bir dava açma hakkı öne sürmüştür" dedi.

'KURULTAY İRADESİ ORTADAN KALDIRILMIŞTIR'

Üregen, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihindeki 38'inci Olağan Kurultayı, kamu düzenine aykırılık ve tam kanunsuzluk nedeniyle mutlak butlanla batıldır. İlk olarak, kurultayda genel başkan ve karar organlarının seçimlerine yönelik dönemin tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel koordinasyonunda birden çok sanık tarafından organize bir şekilde Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edilerek oylamaya hile karıştırılmış, kurultay iradesi tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca kurultay divan başkanı tarafsızlığını yitirmiştir. Nitekim bu organize suç faaliyeti ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde çok sayıda partili hakkında ceza davası açılmış, bir kısmı mevcut genel başkan ve milletvekillerinden oluşan şüpheliler hakkında da dokunulmazlıkların kaldırılması için fezleke işlemleri devam etmektedir. Suç organizasyonunun daha altında yer alan bazı delegeler ve üyeler ile ilgili tüm kayıtlar dosyada mevcuttur. Soruşturma dosyasında ulaşılan delillerle açık bir şekilde, faillerin kurultay sonucunu Özgür Özel lehine değiştirmek için Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet ederek kurultayı kriminal faaliyetlerle sakatladığı anlaşılmıştır. Failler tarafından Özgür Özel'in genel başkanlığı kazanmasını sağlamak için delegelere nakit para dağıtma, çeşitli menfaatler temin etme, yakınlarına hukuka ve usule aykırı şekilde partide çalışma olanağı sağlama, ihale vaadinde bulunma gibi çok sayıda usulsüzlük gerçekleştirilmiştir. Bazı delegelere belediyelerden usulsüz ihale vaadinde bulunulmuştur. Tekrar ediyorum ki, kurultay iradesi tamamen ihlal edilmiş, gerçek anlamda bir seçim ne yazık ki gerçekleştirilememiştir" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU, PARTİ BAŞKANLIĞINA İADE EDİLMELİ'

Mahkemeden taleplerini de dile getiren davacı vekili Üregen, "Mahkemeye sunduğumuz ve dilekçelerle arz edilen, re'sen değerlendirilecek hususlar dikkate alınarak; davanın esas hakkında karar verilinceye kadar kamu düzenini koruması için mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile seçilmiş partinin Genel Başkanı Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, ayrıca kurultayın mutlak butlanla sakatlanmış ve bundan ötürü yok hükmünde sayılabilecek olmasından ötürü mevzuat ve hukukun bir gereği olarak, kurultayda seçilmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki parti başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğine tedbiren iade edilmesi gereklidir" dedi.

'MAHKEME GÖREVSİZDİR'

CHP avukatı Çağlar Çağlayan ise "YSK'nın kararına göre hem kongrelerin devamı hem partinin gelecek faaliyetlerinin kongre bakımından incelenmesi hem de kongre seçimlerinin iptali bakımından YSK'nın görevli olduğu tartışma dışıdır. Haliyle kongrenin seçimleriyle iptalinin talep edildiği davada mahkemenin yargı yolu bakımından görevsiz olduğunu tekrar ifade ediyoruz. Davacı tarafın 'suç organizasyonu', haliyle suç örgütü tarifi iddianamede dahi yok. Davacıların hukukla elde edemediği sonucu hayal ürünüyle elde etmeye çalıştıkları ortada. Bu yapılanlarla kolluk gücüyle de olsa partinin başkaları tarafından yönetilmesinin amaçlandığı görülmektedir. CHP üzerindeki baskı öyle bir hal almıştır ki il binamızın yer değişikliği bildirimi dahi sicile işlenmemektedir. Ama Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi bu garabete 'dur' demiştir. Biz davaların dürüstlük kuralına uygun olarak açılmadığını ifade ediyoruz. Tüm yargılama boyunca sadece sizin mahkemeniz özelinde tedbir istemi 9 kez reddedilmiştir. Birleşen tüm dosyalar ve esas dosyasında defaten tedbir istemi, davanın yaklaşık delille dahi ispatlanamadığı ve esas hakkında hüküm kurulacak hallerde tedbir verilemeyeceğinden reddedilmiştir" dedi. Çağlayan, CHP İstanbul İl Kongresi için verilen kararı hatırlatarak, "Yanlış bir tedbir kararının nelere mal olduğunu, hukukta ve siyasette nelere yol açtığı görülmüştür. Ceza soruşturması yürütülmekteyken hukuk hakimi bunun da ötesine geçmiş, tedbir kararı vermiştir" ifadelerini kullandı.

Çağlayan, "Dosya ile birleşen Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin dosyasında tedbir talebinin reddi kararı istinaf edilmişti ve şu aşamada kalmıştır. Tedbirin reddine ilişkin itiraz dosyasının istenmesini talep ederiz. Celse arasında İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin dosyasını istendiğini gördük. Bu dosya ile aynı konuda daha önce açılmış bulunan ve İstanbul'dan Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yetkisizlik ile gelen 2 ayrı dosyanın birleşimi olan dosyada, İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin talebin reddine karar verilmiştir. Bu dosyanın dosyamıza kazandırılmasını talep ederiz. Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi ile ilgili görev konusunda daha önceki celse ara karar kurulmuştu. Bu dosyanın akıbetinin sorulmasını talep ederiz" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, davacı vekilinin tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğini belirterek bu yönde yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Ayrıca, Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nden aynı konudaki dosyanın gerekçeli kararıyla birlikte gönderilmesi, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın da son durumu itibarıyla celbi istendi. Mahkeme, 21 Eylül'de yapılacağı bildirilen olağanüstü kurultaya ilişkin olarak Çankaya İlçe Seçim Kurulu ve CHP Genel Merkezi'nden delege listeleri ile tutanakların gönderilmesini talep etti. Benzer şekilde, 24 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek olağanüstü il kongresine dair delegelerin isim listesi ve birleşim tutanaklarının Sarıyer İlçe Seçim Kurulu ile CHP Genel Merkezi'nden celbine karar verildi. Öte yandan, davacıların parti üyeliklerinin devam edip etmediği, üyelikleri sona ermişse hangi tarihte sonlandığının CHP Genel Merkezi'nden bildirilmesi istendi. Mahkeme, duruşmayı 24 Ekim 2025 tarihine erteledi.

'KURULTAYIMIZI YAPACAĞIZ'

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan CHP avukatı Çağlar Çağlayan, "Biliyorsunuz duruşma ertelendi. Ara kararlar yerine getirildikten sonra devamı görülecek. Bu haliyle kurultayımızı yapacağız. Genel Başkan Yardımcımız, parti sözcümüz gerekli açıklamayı yapacak. Bu haliyle sonuçlanacaktır bu dava. Kurultayımızı yaptıktan sonra bir sonraki celsede gereğini söyleyeceğiz. Eksiklik var dosyada. Ertelenmesi gerekiyordu. Kurultayın da beklenmesi gerekiyordu" diye konuştu.