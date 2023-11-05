CHP kurultayının ikinci gününde PM ve YDK üyeleri belirlenecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın bugünkü bölümünde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlenecek.

Ankara Spor Salonu'nda dün başlayan kurultayda Genel Başkan seçimi gerçekleştirilmiş, 536 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 812 oy alan Özgür Özel, CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu.

Kurultayın ikinci ayağında ise PM ve YDK üyeleri delegelerin onayına sunulacak. Kurultaydan sonra partinin en etkili organları olan PM'de 60, YDK'da ise 15 üye bulunuyor.

Kurultayın ikinci gününde gerçekleştirilecek PM üye seçiminde "çarşaf liste" yöntemi uygulanacak. 52 üye çarşaf listeden seçilecekken, 8 üye ise Bilim Yönetim Kurulu Platformu (BYKP) kontenjanından belirlenecek. - ANKARA