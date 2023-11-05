CHP Kurultayında partililer arasında yaşanan gergin anlar kamerada
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CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nde genel başkanlık seçiminin 2. tura kalmasının ardından partililer arasında yaşanan gergin anlar kameraya yansıdı.
CHP Kurultayında partililer arasında yaşanan gergin anlar kamerada
ANKARA - CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nde genel başkanlık seçiminin 2. tura kalmasının ardından partililer arasında yaşanan gergin anlar kameraya yansıdı.
CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nde genel başkanlık seçiminin 2. tura kalmasının ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tartışma çıktı. Partililerin birbirlerine "laf atmalarının" sonucu çıktığı iddia edilen tartışma, büyümeden çevredekilerin araya girmesi sonucu yatıştırıldı. Taraflar arasından yaşanan gergin anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika