CHP Kurultayı'nda Bilim Kültür Sanat Platformu Aday Listesi Belli Oldu
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Bilim Kültür Sanat Platformu'na aday olan isimlerin listesi açıklandı. Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve Prof. Dr. İlhan Uzgel, aday listesinde yer aldı.
Haber: TAMER ARDA ERŞİN – GÜLARA SUBAŞI / Kamera: DURSUN ALKAYA – EYLEM LADİN DEĞER / Fotoğraflar: TÜMAY BERKİN
CHP Kurultayı'nda, Bilim Kültür Sanat Platformu aday listesi belli oldu. Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve Prof. Dr. İlhan Uzgel, aday listesinde yer aldı.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda; Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimi devam ediyor. Bilim Kültür Sanat Platformu'na aday olan isimlerin listesi şöyle:
İlhan Uzgel, Fethi Açıkel, Yankı Bağcıoğlu, Baran Bozoğlu, Volkan Demir, Gülşah Deniz Atalar, Ali Rıza Erbay, Armağan Erdoğan, Gökçe Gökçen, Yalçın Karatepe, Andaç Pamuk ve Tolga Sağ