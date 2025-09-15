CHP Kurultayı Davasında Ara Karar: Dava 24 Ekim'e Ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada ara karar çıktı. Dava, 24 Ekim'e ertelendi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması Ankara'da 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Yaklaşık bir buçuk saat süren davada ara karar çıktı ve dava 24 Ekim'e ertelendi.

"Dosyada eksik var"

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan davanın ileri bir tarihe ertelenmesi kararını beklediklerini belirterek, "Ara kararlar yerine getirildikten sonra devamı görülecek. Bu haliyle kurultayımızı yapacağız. Genel Başkan Yardımcımız, Parti sözcümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. Kurultayımızı yaptıktan sonra bir sonraki celsede gereğini söyleyeceğiz, dosyada eksik var. Davanın ertelenmesi gerekiyordu" dedi. - ANKARA