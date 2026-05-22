CHP'den YSK'ya 'mutlak butlan' başvurusu

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin mahkeme kararının ardından parti, Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Özgür Özel'in genel başkanlığına ilişkin tartışmalar sürüyor.

CHP, partinin 38'inci Olağan Kurultayı davasında 'mutlak butlan' kararının çıkmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin 'mutlak butlan' kararı verdi. 36'ncı Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davayı 'konusuz kaldığı' gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, dün parti genel merkezinde yaptığı konuşmada mutlak butlan kararına karşı ilk hukuki itirazı Yargıtay'a yaptıklarını duyururken, YSK'ya da başvuracaklarını açıkladı. CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, bugün YSK'ya başvuruda bulundu.

