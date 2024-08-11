CHP Kula'da Gençlik Kolları Kongresi yapıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Kongresi yapıldı. Tek liste ile gidilen kongrede, geçtiğimiz aylarda yaş haddinin dolması sebebiyle istifa eden Mürsel Mert Ercan'ın yerine başkanlık görevine getirilen Hurşit İnce güven tazeledi.

Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunması ile başladı. Divan kurulunun seçilmesiyle devam eden programda kongreye katılanlara hitap eden Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Hurşit İnce, kendisini bu kutsal göreve layık görenlere ve bu yolda kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Başkan İnce'nin ardından konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı kadir Girgin ise, İnce'ye görevinde başarılar dileyerek Kula için hizmete hep birlikte devam edeceklerini belirtti. Daha sonra CHP Manisa Gençlik Kolları Başkan Adayı Berkant Kayıkçı, CHP Manisa Gençlik Kolları Başkan Adayı Emre Demir ve CHP Manisa Gençlik Kolları Başkan Adayı Onur Çabuk adına yönetim kurulu üyesi Mert Ali Karakaş konuşmalarını yaptılar.

Düzenlenen kongreye Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı kadir Girgin, Cumhuriyet Halk Partisi Kula Kadın Kolları Başkanı Esen Çınar, CHP Manisa Gençlik Kolları Başkan Adayı Berkant Kayıkçı, CHP Manisa Gençlik Kolları Başkan Adayı Emre Demir, CHP Manisa Gençlik Kolları Başkan Adayı Onur Çabuk adına yönetim kurulu üyesi Mert Ali Karakaş, partililer ve halktan vatandaşlar katıldı. - MANİSA