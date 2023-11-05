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CHP Kongresinde Genel Başkanlık Seçimi Tartışması

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Politika Haberleri

CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nde genel başkanlık seçiminin 2. tura kalmasının ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tartışma çıktı. Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nde genel başkanlık seçiminin 2. tura kalmasının ardından partililer arasında yaşanan gergin anlar kameraya yansıdı.

CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nde genel başkanlık seçiminin 2. tura kalmasının ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tartışma çıktı. Partililerin birbirlerine "laf atmalarının" sonucu çıktığı iddia edilen tartışma, büyümeden çevredekilerin araya girmesi sonucu yatıştırıldı. Taraflar arasından yaşanan gergin anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Politika Haberler

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