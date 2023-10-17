CHP Kongre Takvimi Tamamlandı

CHP'de ağustosta başlayan kongre takvimi, bugün yapılacak Bitlis il kongresiyle tamamlanacak. Partinin 38. Olağan Kurultayı ise 4-5 Kasım'da, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'nin ağustos ayında başlayan il kongreleri takvimi bugün sona eriyor.

Hafta sonu 10 il kongresini tamamlayan parti, bugünkü Bitlis il kongresiyle beraber 81 ilde süreci tamamlamış olacak. Böylece kongre takvimi çerçevesinde 81 il başkanının yanı sıra 1370 kurultay delegesi de belirlenmiş olacak.

Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP'de, 38. Olağan Kurultay ise 4-5 Kasım'da, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Kurultayın hazırlık sürecini CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve 10 yardımcısı yürütecek.

Genel başkanlık yarışı yaşanacak

CHP'nin 4-5 Kasım'da yapılacak kurultayında, ilk gün genel başkan seçimi, ikinci gün ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Seçimlerin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle yapılması bekleniyor.

Partide delegelerin aday göstermesi durumunda mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel arasında başkanlık yarışı olacak. CHP'de genel başkanlığa aday olabilmek için yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor.

Öte yandan CHP'nin yeni tüzük ve parti programı yazımı ise sürüyor. CHP'de 38. Olağan Kurultay'dan iki hafta sonra da tüzük kurultayının yapılması bekleniyor. Tüzük kurultayında, parti tüzüğünün çağdaş hale getirilmesine yönelik değişiklikler ele alınacak.