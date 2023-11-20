CHP Konak İlçe Başkanlığı, Hrant Dink'in katilinin serbest bırakılmasını protesto etti

CHP Konak İlçe Başkanlığı, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın serbest kalmasını protesto etti. Açıklamada, 'Adaleti toplum vicdanında katledenler, cenazesini yerde bırakanlara inat biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaletin cenazesini yerde bırakmayız... Hrant'a, barışa, özgürlüğe ve yetiştiğimiz topraklarda yaşama hakkımıza sıkı sıkıya sarılıyoruz. Katiller sokaklarda gezse de biz buradayız, gitmiyoruz' denildi.

CHP Konak İlçe Başkanlığı, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın serbest kalmasını protesto etti. Açıklamada, "Adaleti toplum vicdanında katledenler, cenazesini yerde bırakanlara inat biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaletin cenazesini yerde bırakmayız... Hrant'a, barışa, özgürlüğe ve yetiştiğimiz topraklarda yaşama hakkımıza sıkı sıkıya sarılıyoruz. Katiller sokaklarda gezse de biz buradayız, gitmiyoruz" denildi.

CHP Konak İlçe Başkanlığı, "Adalet öldü, cenazesi bize düştü" diyerek Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. "Ogün samast dışarıda, Can Atalay içeride", "Katillerden bebek yarattılar", "Kadıyı satın aldılar, adalet öldü" gibi dövizlerin taşındığı eylemde, gazeteciyi temsilen bir kişinin bileğine kelepçe takılarak ağzı bantlandı. Siyah tabutun da taşındığı eylemde, basın açıklaması yapıldı.

"ÜLKEYİ HAK, HUKUK, ADALET ÇİZGİSİNE GETİRECEK OLAN BİZLERİZ"

CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi'nin okuduğu basın açıklaması şöyle:

"Bugün burada toplanma sebebimiz AKP iktidarının adaletsiz ve hukuksuz bir ülke yaratmış olmasıdır. Geçtiğimiz günlerde Hrant Dink'i canice, sırtından vurarak katleden Ogün Samast'ın iyi hal indirimi alarak serbest bırakılması toplumun vicdanını derinden yaralamıştır. Halkın vermiş olduğu oylarla seçilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde odası olan bir milletvekilinin Anayasa Mahkemesi'nin serbest bırakılma kararına rağmen sarayın talimatıyla kanunsuz bir şekilde Can Atalay'ın tutukluluğu devam etmesi, iktidara yakın kişilere suç örgütüne göre şekillendirildiğinin göstergesidir. Dün suç baronlarını ve terör örgütü Hizbullah militanlarını cumhurbaşkanı talimatıyla serbest bırakan zihniyet bugün halkın vekilini tutsak etmektedir. Ayrıca serbest bırakılmasını talep eden hakimlere dahi soruşturma açılması emrini veren karanlık zihniyet adaletin terazisini kırarak ülkemizi çıkmaza ve karanlığa sokmaktadır. AKP iktidarında bu tarz vicdanları kapanamaz bir şekilde yaralayan kararların, giderek artması Türk adalet sisteminin çökmesi ve yargının tek elde toplandığının ispatıdır. Bugün burada adaleti toplum vicdanında katledenler, cenazesini yerde bırakanlara inat biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaletin cenazesini yerde bırakmayız. Ama bilinsin ki Anayasa'nın yok sayıldığı güzel ülkemizi aydınlığa, hak, hukuk, adalet çizgisine geri getirecek olanlar yine bizleriz. Kamuoyu ve halkımız bilsin ki; tutuklu siyasi ve gazetecilere uygulanan adalet ve çifte standart yerine eşit yurttaşlık ilkesinin teminatı yine Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

"KATİLLER SOKAKLARDA GEZSE DE BİZ BURADAYIZ, GİTMİYORUZ"

Son olarak, Hrant'ı barışa olan özlemi ile anıyoruz. O kurşunu sıkan katil artık özgür. Yakalandığı ilk gün verdiği pozlar kalbimizi ve adalete olan inancımızı nasıl yaraladıysa bugün bir sürü siyasi tutsak haksızca hapisteyken o katilin sokakta özgürce dolaştığını bilmek bize aynı hissi veriyor. Hrant'a, barışa, özgürlüğe ve yetiştiğimiz topraklarda yaşama hakkımıza sıkı sıkıya sarılıyoruz. Katiller sokaklarda gezse de biz buradayız, gitmiyoruz"