CHP Kocaeli İl Kongresi'nde Bülent Sarı yeniden seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Kongresi'nde Bülent Sarı, il başkanlığına yeniden seçildi. Kongrede ayrıca il yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri de belirlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Kongresi'nde İl Başkanlığına Bülent Sarı yeniden seçildi.

Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen CHP Kocaeli 38. Olağan İl Kongresi'nin divan başkanlığını CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre yaptı.

Bülent Sarı ile Uğraş Gürdal Çiftçi'nin il başkanlığına aday olduğu kongrede, 642 delegenin 356'sı oy kullandı.

Oy verme işleminden sonra açılan sandıklardan 306 oy alan Bülent Sarı, yeniden CHP Kocaeli İl Başkanı oldu. Diğer aday Çiftçi ise 47 oy aldı. Seçimde, 3 oy da geçersiz sayıldı.

Kongrede, 30 kişilik il yönetim kurulu, 9 kişilik disiplin ve 28 kişiden oluşan kurultay delegeleri de belirlendi.