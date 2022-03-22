DERİNCE, KOCAELİ (AA) - CHP Kocaeli Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak görevinden alındı.

Alınan bilgiye göre, hakkında parti üyesi kadınlara yönelik taciz iddiaları ortaya atılan ancak bu iddiaları reddeden Koçak'ın durumu Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında ele alındı.

Koçak, MYK kararı ile görevinden alınırken hakkındaki iddiaların araştırılması için de konu İl Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Öte yandan yeni ilçe başkanının belirlenmesi için ilçe yönetiminin seçim yapmasının kararlaştırıldığı bildirildi.