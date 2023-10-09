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CHP Kilis İl Başkanlığına Ahmet Hangillioğlu Seçildi

CHP Kilis İl Başkanlığına Ahmet Hangillioğlu, tek listeyle yapılan seçimde başkanlığa seçildi. Hangillioğlu, görevi Emre Gündüz'den devraldı ve partililere teşekkür etti.