CHP Kilis İl Başkanlığına Ahmet Hangillioğlu Seçildi
- Güncelleme:
Politika Haberleri
CHP Kilis İl Başkanlığına Ahmet Hangillioğlu, tek listeyle yapılan seçimde başkanlığa seçildi. Hangillioğlu, görevi Emre Gündüz'den devraldı ve partililere teşekkür etti.
CHP Kilis İl Başkanlığına Ahmet Hangillioğlu seçildi.
Bir düğün salonunda gerçekleştirilen ve tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa seçilen Ahmet Hangillioğlu, görevi Emre Gündüz'den devraldı.
Seçimlerde 78 delegenin 73'ünün oyunu alan Hangilloğlu, partililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Kongreye, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, siyasi partilerin il başkanları, muhtarlar, iş adamları ve partililer katıldı.
Kaynak: AA / Politika