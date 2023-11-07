CHP Kartal İlçe Başkanlığı'na Saldırı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partinin Kartal İlçe Başkanlığı'na sprey boyayla yapılan saldırıya "Bu provokasyonu gerçekleştiren vandallar bulunacak, yargı önünde hesabını verecek" diye tepki gösterdi.

Dün gece saatlerinde CHP Kartal İlçe Başkanlığı binasının önünde bulunan ve üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk resminin yer aldığı pankarta Starbucks logosu yapıştıran saldırgan bir grup, ilçe binasının bulunduğu apartmanın içine de sprey boyayla "Hamas", "Hamas geldi Özgür kaç", "İsrail=CHP" ifadelerini yazdı. CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, bugün bina önünde yaptığı açıklamayla saldırıyı protesto etti.

Açıklamaya ayrıca CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner ile il yönetimi ve CHP'li ilçe başkanları da katıldı. Polat, "Bugün kendilerini ne olarak tanımladıklarını bilmediğimiz birileri ilçe başkanlığımıza bu yazıları yazarak bizleri zalimin zulüm yaptığı yerde, bu zulmü başlatanlar ve sürdürenlerin hepsi için düşüncemizin ne olduğunu bilmiyor olacaklar ki bu utanmazlığı sergilemişler. Bizler için en önemlisi hangi dinden, ırktan, mezhepten olursa olsun bölgemizdeki sivillerin, kadınların ve çocukların can güvenliğidir. Bölgemizde barışı esas alarak, savaş baronlarına teslim olmamaktır" dedi.

POLAT: MASUM FİLİSTİN HALKINA YAPILAN ZULMÜN KARŞISINDAYIZ

"Masum Filistin halkına yapılan zulmün emperyalist maşalığını yapan İsrail'i de ve bu zulmün canlı kalmasına fırsat sunan terör saldırılarının da adı ne olursa olsun, her zaman karşısındayız" diyen Polat, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu topraklarda emperyalizme en büyük darbeyi vuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının mücadelesi ve insanımızın dirayeti ile çizilen sınırlarımız ve gücümüzün kaynağı olan Cumhuriyet, umuyorum ki tüm zulme uğrayan toplumlarda bir gün işlevli hale gelir. Her ne kadar Cumhuriyet ve onun değerlerine karşı mücadele edenler kıymetini bilemese de zulme karşı mazlumu savunan irade savaşarak değil kalıcı çözümler üreterek siyasi alanlarda mücadele etmek ile olur."

ÇELİK: BİZİM YERİMİZ FİLİSTİN HALKININ YANIDIR

Saldırıya sert tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Filistin davasını sizden öğrenecek değiliz. Kartal ilçe binamız, kime hizmet ettiği belli olmayan, bölgesel savaşları içeriye taşımak isteyen güdümlü vandalların saldırısına uğramıştır. Ortadoğu'da yaşanan kanlı savaşların gerilimini ülkemize taşımayı amaçlayan bu sefil eylemi yapanların kimlerden güç aldığını biliyoruz. Bizim yerimiz her gün İsrail'in zulmüne uğrayan Filistin halkının yanıdır. Kimse bu halkın güvenliği ve barışına kast edemez, kast edenler karşılarında CHP'yi bulur. Bu provokasyonu gerçekleştiren vandallar bulunacak, yargı önünde hesabını verecek."