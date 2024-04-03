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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars ve Van'da seçimlerin iptal edilerek yeniden seçime gidilmesini talep etti

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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Kars ve Van'da seçimlerin iptal edilerek 45 gün içerisinde yeniden seçime gidilmesini talep ediyorum." dedi.

Alp, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, halkın, yerel seçimlerde iktidara "ağır bir ders" verdiğini söyledi.

Vatandaşın, seçimlerde, huzur, ekonomik refah ve demokrasi talep ettiğini belirten Alp, "Cumhur İttifakı'nın bunu görmezden geldiğini ve antidemokratik uygulamalarına devam ettiğini" savundu.

CHP'li Alp, "Cumhur İttifakı'nın Van'da milli iradeye müdahale ettiğini" öne sürerek, "Sayın Abdulahat Arvas'ı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini kabul etmemeye çağırıyorum." diye konuştu.

Kars'ta da "seçmen mobilizasyonu yoluyla seçimlere etki edildiğini" öne süren Alp, "Kars'ta ikamet etmeyen asker ve polis e-Devlet üzerinden ilimize seçmen olarak kaydedilip belediye başkanlığı seçimine Cumhur İttifakı lehine etki etmiştir. Mesele DEM değildir, mesele demokrasi meselesidir. Kars ve Van'da seçimlerin iptal edilerek 45 gün içerisinde yeniden seçime gidilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

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