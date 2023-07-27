CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'ın 14 köyünü etkileyen sel felaketi hakkında sorular sordu

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'ın 14 köyünü etkileyen sel felaketi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çeşitli sorular yöneltti. Alp, sel felaketinden zarar gören çiftçilerin durumu ve tedbirler hakkında bilgi talep etti.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'ın 14 köyünü etkileyen sel felaketi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya "Köylerde hasar tespiti yapılmış mıdır? Hisseli ve kiralık gayrimenkullerin tarım sigortasından yararlanabilmesi için herhangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Bu hususta mağduriyet yaşayan çiftçilerimiz ile ilgili hangi tedbirler alınmıştır? Zarar gören çiftçilerimize ayni ve nakdi yardım yapılması hususunda bir çalışmanız bulunmakta mıdır" diye sordu.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'ın 14 köyünü etkileyen sel felaketini Meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Alp, şunları kaydetti:

"ÇİFTÇİLİK VE HAYVANCILIKLA GEÇİMİNİ SAĞLAYAN KÖYLÜLER ÜRETİMİ DURDURMA NOKTASINA GELDİ"

"?24-25.07.2023 tarihlerinde Kars İli Selim ve Sarıkamış ilçelerinde dolu ve sel felaketi yaşanmıştır. Selim ilçesine bağlı Kırkpınar, Cavlak, Alisofu, Kekeç, Koşapınar, Büyükdere, Büyükoluklu, Yamaçlı, Akpınar, Yeşiltepe ile Sarıkamış ilçesi Ortakale, Kayılıboğaz, Koçoğlu ve Güllüce köylerinde dolu ve sel felaketi etkili olmuştur. Özellikle arpa, buğday ve tritikale ürünlerinin hasadının yapılmamış olması nedeniyle bahsi geçen köylerdeki çiftçilerimiz önemli ölçüde zarar görmüşlerdir. Son yıllarda girdi maliyetlerinin artması nedeniyle çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerimiz neredeyse üretimi durdurma noktasına gelmiştir."

Alp, Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

"- Selim ilçesine bağlı Kırkpınar, Cavlak, Alisofu, Kekeç, Koşapınar, Büyükdere, Büyükoluklu, Yamaçlı, Akpınar, Yeşiltepe ile Sarıkamış ilçesi Ortakale, Kayılıboğaz, Koçoğlu ve Güllüce köylerinde hasar tespiti yapılmış mıdır?

Hisseli ve kiralık gayrimenkullerin tarım sigortasından yararlanabilmesi için herhangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Bu hususta mağduriyet yaşayan çiftçilerimiz ile ilgili hangi tedbirler alınmıştır?

Selim ilçesine bağlı Kırkpınar, Cavlak, Alisofu, Kekeç, Koşapınar, Büyükdere, Büyükoluklu, Yamaçlı, Akpınar, Yeşiltepe, Sarıkamış ilçesi Ortakale, Kayılıboğaz, Koçoğlu ve Güllüce köylerinde zarar gören çiftçilerimize ayni ve nakdi yardım yapılması hususunda bir çalışmanız bulunmakta mıdır?"